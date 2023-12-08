Anlaşmazlıklar gölgesinde gerçekleşen Çin-AB Zirvesinde neler yaşandı?
Ankara
Çin ile 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasındaki olağan yıllık zirve toplantısı 7 Aralık’ta Pekin’de yapıldı. Toplantıda, ikili ticaretteki dengesizliklerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı bağlantılı jeopolitik sorunlar da ele alındı. AB üye ülkeleri nasıl bir dış politika izliyor? Zirve sonrası ortak bildiri yayınlandı mı? Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Diren Doğan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.