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Anlaşmazlıklar gölgesinde gerçekleşen Çin-AB Zirvesinde neler yaşandı?

Betül Sümeyye Us  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Anlaşmazlıklar gölgesinde gerçekleşen Çin-AB Zirvesinde neler yaşandı?

Ankara

Çin ile 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasındaki olağan yıllık zirve toplantısı 7 Aralık’ta Pekin’de yapıldı. Toplantıda, ikili ticaretteki dengesizliklerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı bağlantılı jeopolitik sorunlar da ele alındı. AB üye ülkeleri nasıl bir dış politika izliyor? Zirve sonrası ortak bildiri yayınlandı mı? Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Diren Doğan ile konuştuk.

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