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Ankara ve İstanbul’da hava kirliliği hangi boyutta?

Tuba Memiş  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Ankara ve İstanbul’da hava kirliliği hangi boyutta?

Ankara
Son günlerde etkili olan sisli ve puslu havalar özellikle İstanbul ve Ankara’da kendini gösteriyor. Hava kirliliği, solunum yolu hastalıklarından kalp rahatsızlıklarına kadar pek çok sorunu beraberinde getirebilir. Peki, hava kirliliğinin asıl sebebi ne? Vatandaşlar nasıl önlem almalı? Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Dernekleri Birliği (IUAPPA) Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik ile konuştuk.

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