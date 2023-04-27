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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir’de Lojistik ve Mobilya Sektörleri Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor.
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Ankara-Sivas YHT hattının önemi ne? Hattın, geçtiği bölgelere ekonomik katkısı ne olacak?

Tuba Memiş  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Ankara-Sivas YHT hattının önemi ne? Hattın, geçtiği bölgelere ekonomik katkısı ne olacak?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Peki Ankara-Sivas hızlı treni ile yolculuk ne kadar kısaldı? Ankara-Sivas hattı ve güzergahı nasıl oldu? Projenin ekonomik katkısı ne olacak? Anadolu Ajansı Muhabiri Merve Özlem Çakır anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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