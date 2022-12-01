Dolar
18.64
Euro
19.43
Altın
1,777.90
ETH/USDT
1,279.90
BTC/USDT
17,067.00
BIST 100
5,079.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 2. bölümün hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirilen antrenmanla sürdürüyor.
logo
Podcast

Anadolu Ajansı “Welcome2AA” ile nasıl bir staj programı hazırladı?

Anadolu Ajansı’nın gençler için hazırladığı “Welcome2AA” staj programında neler olacak? Başvuru nasıl yapılıyor? Kriterler neler? Anadolu Ajansı Çalışan Deneyimi Müdürü Gülistan Mollamehmetoğlu ile konuştuk.

Sefa Şengül   | 01.12.2022
Anadolu Ajansı “Welcome2AA” ile nasıl bir staj programı hazırladı?

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasının gerekçeli kararı açıklandı
Anayasa Mahkemesinden aleni olmayan konuşması kaydedilen kişinin başvurusunda hak ihlali kararı
Muş'ta kar nedeniyle kapanan Üçevler grup köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik
Uşak'ta yeni hayvan barınağı ve hayvan kliniği açıldı

Benzer haberler

Anadolu Ajansı “Welcome2AA” ile nasıl bir staj programı hazırladı?

Anadolu Ajansı “Welcome2AA” ile nasıl bir staj programı hazırladı?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet