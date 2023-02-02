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Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu bazı yolcular yaralandı. 
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Anadolu Ajansı’nın yeni mezun kariyer programı ‘AA+’ nedir?

Anadolu Ajansı, ‘AA+’ programı ile haber birimleri ve idari birimlerde yeni mezunlara yönelik bir kariyer programı başlattı. Söz konusu programa ilişkin detayları, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile konuştuk.

Sefa Şengül   | 02.02.2023
Anadolu Ajansı’nın yeni mezun kariyer programı ‘AA+’ nedir?

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