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Amerika neden TikTok'u yasaklamak istiyor?

Betül Sümeyye Us  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Amerika neden TikTok'u yasaklamak istiyor?

Ankara
ABD Kongresi Temsilciler Meclisi, “ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu” gerekçesiyle, ülkede TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul ederek Senato'ya gönderdi. Peki, ABD neden TikTok’u ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor? Yasak onaylanırsa TikTok’un geleceğini nasıl etkileyecek? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık ile konuştuk.

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