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Almanya’da terör örgütü PKK yandaşları neden camileri hedef alıyor?

Tuba Memiş  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Almanya’da terör örgütü PKK yandaşları neden camileri hedef alıyor?

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı bir camiyi hedef aldı. Bad Bentheim kentinde bulunan caminin duvarına terör örgütü PKK ve örgüt liderinin adı yazıldı. Peki, Almanya’daki camilere yönelik provokatif eylemlerin asıl amacı ne? Alman makamları bu saldırıya karşı nasıl reaksiyon aldı? Anadolu Ajansı Berlin Muhabiri Erbil Başay anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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