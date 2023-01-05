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Almanya’da şok etkisi yapan darbe iddialarının ardından son durum nasıl?

Ömer Faruk Çalışkan   | 05.01.2023
Almanya’da şok etkisi yapan darbe iddialarının ardından son durum nasıl?

Almanya’da istihbarat kurumları bir yandan aşırı sağcı darbe iddialarını soruştururken diğer yandan da Rusya’nın ülkede iyice su yüzüne çıkan istihbarat seferberliğine karşı koymaya çalışıyor. Anadolu Ajansı Berlin Muhabiri Cüneyt Karadağ, ülkede baskın olan bu iki gündem maddesini anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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