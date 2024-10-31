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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile görüştü.-VTR-
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Almanya’da resesyon tehlikesi ne durumda?

Otomotiv sektöründe küresel rekabetten etkilenen Almanya, teknik resesyon endişesi mi yaşıyor? Rakamlar neyi gösteriyor? Anadolu Ajansı Berlin Muhabiri Bahattin Gönültaş ile konuştuk.

far  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Almanya’da resesyon tehlikesi ne durumda?

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