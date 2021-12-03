Almanya’da Kovid-19 krizi

57 milyonu aşkın vatandaşına çift doz aşı uygulayan Almanya’da yüksek vaka sayıları ve can kaybına çözüm aranıyor. Bugünkü son 24 saatlik vaka sayısı 74 bini, can kaybı ise toplamda 102 bini aştı. İşbaşına gelmesine günler kalan yeni koalisyon hükümeti aşı zorunluluğundan yana tavrını koyuyor. Berlin’deki AA Temsilcisi Cüneyt Karadağ ile hem şimdi sıkılaştırılan tedbirleri hem de yeni hükümetin planlarını konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.