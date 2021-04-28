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Akıncı ve Aksungur testleri: Türk SİHA yetenekleri yeni bir aşamaya geçiyor

Başarıyla tamamlanan iki silahlı insansız hava aracı testi, Türk savunma sanayiinin söz konusu alanda yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğunu ve yakın gelecekte oyun-değiştirici olacak bir askeri kapasitenin inşa edildiğini gösteriyor.

Sefa Şengül   | 28.04.2021
Akıncı ve Aksungur testleri: Türk SİHA yetenekleri yeni bir aşamaya geçiyor

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