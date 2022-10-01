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AK Parti heyeti Vaşington’daydı

Vaşington Raporu, ABD’de yaşanan haftalık gelişmelerin nabzını tutuyor.

Ömer Faruk Çalışkan   | 01.10.2022
AK Parti heyeti Vaşington’daydı

Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı
Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 günde 13 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Hakkari'deki kayak merkezi yeni yatırımlarla geliştiriliyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yunanistan'ın son 9 ayda Ege'de ölüme terk ettiği 16 bin düzensiz göçmen kurtarıldı

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