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Ahmed Şara’nın geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmesi Suriye için ne anlama geliyor?

Mahreç Dünya’da bu hafta, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından Suriye’deki son durumu ve cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Ahmed Şara ile ülkedeki yeni dönemi Anadolu Ajansı Suriye Muhabiri Muhammed Karabacak ile konuştuk.

Tuba Memiş  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Ahmed Şara’nın geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmesi Suriye için ne anlama geliyor?

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