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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen ‘’Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı’'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.
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Ahlat’taki Malazgirt Zaferi etkinlikleri nasıl geçiyor?

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları ‘1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nın kurulduğu Çarho mevkisindeki millet bahçesinde yoğun katılımla devam ediyor. AA Muhabiri Mesut Varol bölgedeki tabloyu aktardı.

Sefa Şengül   | 26.08.2022
Ahlat’taki Malazgirt Zaferi etkinlikleri nasıl geçiyor?

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