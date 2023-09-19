Afrika'ya kulak vermeden kıtayı anlamak mümkün mü?
Ankara
Afrika’daki 54 devletin dünya düzenini yürüten uluslararası kurumlardaki temsil eksikliği, ülkenin sorunlarına dair atılan adımlarda sözünün dinlenmemesine ve trajik sonuçlara yol açıyor. Anadolu Ajansı’ndan Gökhan Kavak ve Tufan Aktaş’la hem temsil sorununu hem de Afrikalıların eski sömürgecilerine alternatif olarak Türkiye ve Çin’e bakışını konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.