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Afrika'ya kulak vermeden kıtayı anlamak mümkün mü?

Ömer Faruk Çalışkan  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Afrika'ya kulak vermeden kıtayı anlamak mümkün mü?

Ankara

Afrika’daki 54 devletin dünya düzenini yürüten uluslararası kurumlardaki temsil eksikliği, ülkenin sorunlarına dair atılan adımlarda sözünün dinlenmemesine ve trajik sonuçlara yol açıyor. Anadolu Ajansı’ndan Gökhan Kavak ve Tufan Aktaş’la hem temsil sorununu hem de Afrikalıların eski sömürgecilerine alternatif olarak Türkiye ve Çin’e bakışını konuştuk.

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