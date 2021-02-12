Euro
8.50
Dolar
7.02
BIST 100
1,536.77
Altın
1,816.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübüyle Help Steps arasındaki iş birliği anlaşmasının imza törenine katılıyor AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi
logo
Podcast

Afrika'da Kovid-19'la mücadele

Afrika'nın birçok ülkesinde ne salgınla ilgili bilgi ne de aşı var. Anadolu Ajansı Afrika Editörü İbrahim Tığlı, Etiyopya'dan aktarıyor.

Ömer Faruk Çalışkan   | 12.02.2021
Afrika'da Kovid-19'la mücadele

Güney Afrika, aldığı aşıları kullanmamaya karar verdi, çünkü koronavirüsün bu ülkedeki mutasyonuna karşı etkisi zayıf kaldı. Afrika'nın birçok ülkesinde ise ne salgınla ilgili bilgi ne de aşı var. Anadolu Ajansı Afrika Editörü İbrahim Tığlı, Etiyopya'dan aktarıyor.

Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olun

                        

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Afrika'da Kovid-19 ölümlerinin son bir ayda yüzde 40 arttığını bildirdi
Mutasyonlu virüs tehlikesi olan ülkelerden gelen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ağırlanıyor
AB, nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefini yaz sonuna uzattı
65 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19 aşılarının yapılmasına başlandı
Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısıyla kendilerini 'güvende' hissediyor

Benzer haberler

Afrika'da Kovid-19'la mücadele

Afrika'da Kovid-19'la mücadele

Uzmanından 'podcastin yaygınlaşmasında Kovid-19'un etkileri görülüyor' tespiti

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (12 Şubat 2021)

Bir Bakışta: Bitcoin'deki son hareketlilik ve nedenleri

Bir Bakışta: Bitcoin'deki son hareketlilik ve nedenleri
Filistin halkının aşı mağduriyeti

Filistin halkının aşı mağduriyeti
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (11 Şubat 2021)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (11 Şubat 2021)