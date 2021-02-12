Afrika'da Kovid-19'la mücadele
Afrika'nın birçok ülkesinde ne salgınla ilgili bilgi ne de aşı var. Anadolu Ajansı Afrika Editörü İbrahim Tığlı, Etiyopya'dan aktarıyor.
Güney Afrika, aldığı aşıları kullanmamaya karar verdi, çünkü koronavirüsün bu ülkedeki mutasyonuna karşı etkisi zayıf kaldı. Afrika'nın birçok ülkesinde ise ne salgınla ilgili bilgi ne de aşı var. Anadolu Ajansı Afrika Editörü İbrahim Tığlı, Etiyopya'dan aktarıyor.
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