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Afrika ülkelerinin sömürü sistemine başkaldırması dünya siyaset arenasına nasıl yansıyor?

Afrika kıtasındaki Fransız varlığının sona ermesi, bölgedeki jeopolitik dengeleri nasıl etkiliyor? Afrika’daki ‘milli uyanış’ dünya siyasetine nasıl yansıdı? Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serhat Orakçı ile konuştuk.

Tuba Memiş  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Afrika ülkelerinin sömürü sistemine başkaldırması dünya siyaset arenasına nasıl yansıyor?

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