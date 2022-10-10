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Afrika Kültür Evi’nde neler yapılıyor?

Afrika Kültür Evi Derneği Başkanı Zeliha Sağlam ile Emine Erdoğan’ın himayesinde kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi’ni konuştuk.

10.10.2022
Afrika Kültür Evi’nde neler yapılıyor?

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