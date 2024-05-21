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Afrika Kültür Evi, Kara Kıta ile Türkiye arasında nasıl bir köprü kuruyor?

25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle Afrika Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ile kültür evindeki faaliyetleri ve farklı Afrika kültürlerinin buluştukları ortamları konuştuk.

Ümmühan Atak  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Afrika Kültür Evi, Kara Kıta ile Türkiye arasında nasıl bir köprü kuruyor?

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