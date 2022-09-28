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Afrika’daki gıda krizinin boyutu ve sebepleri

Ömer Faruk Çalışkan   | 28.09.2022
Afrika’daki gıda krizinin boyutu ve sebepleri

Ankara
İklim krizinin yol açtığı hava olayları, çatışmalar, doğal afetler Afrika’nın özellikle doğusunda gıda krizine yol açtı ve bunun milyonlarca kişiyi etkileyecek bir açlık felaketine dönüşmesinden korkuluyor. Anadolu Ajansı Muhabiri Gökhan Kavak ile krizin hem sebeplerini hem de çözüm yollarını konuştuk.

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