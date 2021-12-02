Afrika’da Omicron tedbirlerine büyük öfke

Afrika’nın güneyindeki ülkeler yeni Kovid-19 varyantı yüzünden getirilen seyahat kısıtlamalarının hem ekonomilerini çökerttiğini hem de salgınla mücadele etmelerini zorlaştırdığını ileri sürüyor. Omicron’un kaynağı olarak gösterilmesine rağmen Güney Afrika’nın günlük vakalarda kendisine yasak getiren ülkelerden çok daha iyi durumda olması ise dikkat çekiyor. Johannesburg’daki AA muhabiri Murat Özgür Güvendik anlatıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.