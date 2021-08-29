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Afganistan'daki çekilme sürecine şahitlik eden AA ekibi Kabil Havalimanı'nda neler yaşadı?

ABD ve NATO’nun çekilme sürecini yerinden takip eden Anadolu Ajansı muhabirlerimizden Aykut Karadağ, Kabil Havalimanı ve çevresindeki durumu anlattı.

Sefa Şengül   | 29.08.2021
Afganistan'daki çekilme sürecine şahitlik eden AA ekibi Kabil Havalimanı'nda neler yaşadı?

Afganistan’da ABD ve NATO’nun çekilmesiyle, ABD’nin bölgedeki varlığından önce ülke yönetiminde olan Taliban, Afganistan’da kontrolü yeniden ele geçirdi. Bölgede bir yandan tahliyeler son aşamaya gelirken, bir yandan ülkede vatandaşlar da yeni duruma adapte olmaya çalışıyor. ABD ve NATO’nun çekilme sürecini yerinden takip eden Anadolu Ajansı muhabirlerimizden Aykut Karadağ, Kabil Havalimanı ve çevresindeki durumu anlattı.

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