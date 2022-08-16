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Afganistan’da Taliban yönetiminin bir yılı neleri gösterdi?

Geçen yıl Afganistan’da Eşref Gani hükümetini deviren Taliban, iktidarı ele geçirdi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Seren Yeşiltaş, Taliban yönetimindeki Afganistan’da bir yıllık süreci değerlendiriyor.

Ömer Faruk Çalışkan   | 16.08.2022
Afganistan’da Taliban yönetiminin bir yılı neleri gösterdi?

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