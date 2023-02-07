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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay’ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Afetzedelere psikolojik destek verirken nelere dikkat edilmeli?

Tuba Memiş   | 07.02.2023
Afetzedelere psikolojik destek verirken nelere dikkat edilmeli?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri afet bölgelerinde yoğun çalışmalar yürütüyor. Peki, bölgede yaşayanlara afet sonrası nasıl bir psikolojik destek nasıl verilmeli? Afet sonrası travmanın tüm detaylarını, Klinik Psikolog Gökhan Ergür anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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