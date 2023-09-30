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Afetler insanları nasıl etkiler?

Betül Sümeyye Us  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Afetler insanları nasıl etkiler?

Libya’da yaşanan sel felaketinin ardından bazı insanların konuşma yetisini kaybettiği bildirildi. Ülkemizde de 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından yaklaşık 8 ay geçti. Peki, bu tür afetler sonrasında nasıl travmalar oluşur? Afet sonrası kısa ve uzun dönemde iyileşme sürecini, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefa Bulut ile konuştuk.

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