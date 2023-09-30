Afetler insanları nasıl etkiler?

Libya’da yaşanan sel felaketinin ardından bazı insanların konuşma yetisini kaybettiği bildirildi. Ülkemizde de 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından yaklaşık 8 ay geçti. Peki, bu tür afetler sonrasında nasıl travmalar oluşur? Afet sonrası kısa ve uzun dönemde iyileşme sürecini, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefa Bulut ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.