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Afet sonrası psikolojik ilk yardım nasıl yapılır?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremden etkilenen 10 ilde, kurumlar psikolojik ilk yardım ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalar yürütüyor. Türk Kızılay Afet Acil Psikososyal Hizmetler Birim Yöneticisi Ayşe Çelik ile konuştuk.

Ümmühan Atak   | 16.02.2023
Afet sonrası psikolojik ilk yardım nasıl yapılır?

İnternet haber sitelerinin resmi ilan fiyat tarifesi belirlendi
Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, Nurhak ilçesindeki depremzedeler için çadır kent kurdu
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralılardan 6 bin 366'sı taburcu edildi
Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Depremin 207. saatinde enkazdan çıkarılan Berat kendisini kurtaran ekipten kuru fasulye istedi

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