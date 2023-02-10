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Adıyaman’da Göçer Apartmanında kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesindeki Safa Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma ekipleri, Malatya Özalper mahallesi Hayat Sitesi enkazında Muzaffer Öğüt için kurtarma çalışması yapılıyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 66 yaşındaki Murat Vural, 103 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
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Afet bölgesinde su yönetimi nasıl olur?

Ömer Faruk Çalışkan   | 10.02.2023
Afet bölgesinde su yönetimi nasıl olur?

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen ve 10 ili kapsayan afetin ardından atılacak adımlarda, içme suyunun temini ve atık suyun yönetilmesi de öncelikli konulardan biri. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayati Güçlü İnsel ile afet bölgesinde suyun yönetimini konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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