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Adli seferberlik başlatılan deprem bölgesinde hangi çalışmalar yürütülüyor?

Beş bine yakın yargı mensubu gönüllü olarak deprem bölgelerine akın etti. Peki adli mekanizma bölgede hangi çalışmaları yürütüyor? Anadolu Ajansı Muhabiri Kemal Karadağ anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan   | 03.03.2023
Adli seferberlik başlatılan deprem bölgesinde hangi çalışmalar yürütülüyor?

Azerbaycan yardım ekibi Kahramanmaraş'ta depremzedeler için sahada
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 23 milyon öğün yemek verildi
Bakan Kurum Doğanşehir'de 349 kalıcı afet konutunun inşasına ilişkin bilgi verdi
Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'nin 12 belediyesi, afetzedeler için seferber oldu
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