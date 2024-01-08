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Açılalı bir yıl olan Rami Kütüphanesi öğrencilerin ilgisini nasıl çekti?

2023 yılının Ocak ayında açılan Rami Kütüphanesinin bir yılda gördüğü ilgiyi ve kütüphanedeki imkanları, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Açılalı bir yıl olan Rami Kütüphanesi öğrencilerin ilgisini nasıl çekti?

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