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Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da Akdeniz’deki görevi için hazırlıklar tamamlandı. Detayları Anadolu Ajansı Enerji Muhabiri Murat Temizer anlattı.

Sefa Şengül   | 08.08.2022
Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır

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