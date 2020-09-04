Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,933.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

ABD'nin stratejik körlüğü: Doğu Akdeniz'deki krizin ortasında GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmak

ABD yönetimi, kritik bir zamanda attığı bu adımla hem Ankara'ya yanlış bir mesaj göndermiş, hem Doğu Akdeniz konusundaki stratejik pozisyonunu zayıflatmış, hem de ikili ilişkilerdeki mevcut sorunlara lüzumsuz olarak bir yenisini eklemiştir.

04.09.2020
ABD'nin stratejik körlüğü: Doğu Akdeniz'deki krizin ortasında GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmak

İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNRWA'dan Kovid-19'la mücadele için 94,6 milyon dolar acil destek çağrısı
Filistin'de olağanüstü hal koronavirüs nedeniyle 1 ay daha uzatıldı
Koronavirüs salgınında 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti
ABD'de tedbirler gevşetilirse Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı yıl sonunda 620 bine ulaşabilir

Benzer haberler

ABD'nin stratejik körlüğü: Doğu Akdeniz'deki krizin ortasında GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmak

ABD'nin stratejik körlüğü: Doğu Akdeniz'deki krizin ortasında GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmak

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (4 Eylül 2020)

Fransa neden Türkiye’nin karşısında?

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (03 Eylül 2020)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (03 Eylül 2020)
Karadağ'daki 'tarihi' seçim: Berlin Duvarı gerçekten yıkıldı mı?

Karadağ'daki 'tarihi' seçim: Berlin Duvarı gerçekten yıkıldı mı?
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (02 Eylül 2020)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (02 Eylül 2020)