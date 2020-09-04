ABD'nin stratejik körlüğü: Doğu Akdeniz'deki krizin ortasında GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmak
ABD yönetimi, kritik bir zamanda attığı bu adımla hem Ankara'ya yanlış bir mesaj göndermiş, hem Doğu Akdeniz konusundaki stratejik pozisyonunu zayıflatmış, hem de ikili ilişkilerdeki mevcut sorunlara lüzumsuz olarak bir yenisini eklemiştir.
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