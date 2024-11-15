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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın kabine seçimleri nasıl yorumlanıyor?

Faruk Çalışkan  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın kabine seçimleri nasıl yorumlanıyor?

ABD’de seçimin galibi Donald Trump, kabine üyelerini ve kritik görevlerdeki bürokratlarını belirlemeye başladı. Trump’ın tercihleri nasıl yorumlanıyor? Demokratlar gelecek dönemde nasıl bir yol izleyecek? Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat anlatıyor.

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