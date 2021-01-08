ABD'de yaşanan Kongre baskını 'Trumpizm'in sonunun başlangıcı olabilir mi?
Washington’da yaşanan Kongre baskını ile 4 yıldır etkisini sürdüren "Trumpizm" dalgasının akıbetinin ne olacağı, bu hareketin sonunun başlangıcına mı gelindiği yoksa hala etkisini sürdürebilir olup olmadığı merak edilen soruların başında geliyor.
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