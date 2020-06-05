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ABD'de ırkçılık karşıtı protestolar hak mücadelesi ile vandalizm arasında ruhunu arıyor

Floyd olayı, “Transatlantik köle ticareti” ile başlayan Afrika kökenli siyahi halkın asırlar süren dramını ve günümüzde hala aralıklarla polis şiddeti şeklinde nükseden Amerikan sisteminin yapısındaki ırkçılık hastalığını tekrar su yüzüne çıkardı.

05.06.2020
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolar hak mücadelesi ile vandalizm arasında ruhunu arıyor

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