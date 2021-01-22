ABD'de Biden döneminin şifreleri
Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden göreve başladı. İç ve dış siyasette neler bekleniyor, Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine dair hangi ipuçları birikti?
Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Editörü Hakan Çopur ve Washington Muhabiri Dildar Baykan anlatıyor.
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