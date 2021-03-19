ABD'de Biden-Blinken dış politikası şekillenirken Trump dönemi devam ediyor
Başkan Joe Biden, kendisinden önceki iki lider gibi, Suriye’deki hedeflere yönelik tek seferlik füze saldırıları emri verdi; Biden’ın füzeleri, bazı Trump füzelerinin yaptığı gibi, İran hedeflerini bile vurdu.
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