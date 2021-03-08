ABD yapmaktan vazgeçtiyse, darbenin modası mı geçti?
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın "Demokrasiyi askeri müdahale ya da otoriter rejimleri güç kullanarak devirme girişimleri ile yüceltmeye çalışmayacağız." açıklaması ABD’nin istikrarsızlaştırma operasyonlarından vazgeçtiğine ikna etmeye yetecek mi?
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