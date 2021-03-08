Euro
9.13
Dolar
7.69
BIST 100
1,539.71
Altın
1,689.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılıyor.
logo
Podcast

ABD yapmaktan vazgeçtiyse, darbenin modası mı geçti?

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın "Demokrasiyi askeri müdahale ya da otoriter rejimleri güç kullanarak devirme girişimleri ile yüceltmeye çalışmayacağız." açıklaması ABD’nin istikrarsızlaştırma operasyonlarından vazgeçtiğine ikna etmeye yetecek mi?

Sefa Şengül   | 08.03.2021
ABD yapmaktan vazgeçtiyse, darbenin modası mı geçti?

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 93 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2,6 milyonu geçti
Sağlık Bakanı Koca aşı programının planlandığı şekilde ilerlediğini bildirdi
'Aileme tekrar kavuşacak mıyım diye çok düşündüm'
Koronavirüs savaşçısı kadın sağlık çalışanları '8 Mart'ı görevleri başında karşıladı

Benzer haberler

ABD yapmaktan vazgeçtiyse, darbenin modası mı geçti?

ABD yapmaktan vazgeçtiyse, darbenin modası mı geçti?

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (08 Mart 2021)

Ankara-Paris ilişkilerinin gelişmesi Fransa’nın 'normalleşmesine' bağlı

Başlama Vuruşu - Süper Lig'de zirve karıştı

Başlama Vuruşu - Süper Lig'de zirve karıştı
Mısır'ın rasyonel hamlesiyle Doğu Akdeniz'de yeni dengeler oluşabilir

Mısır'ın rasyonel hamlesiyle Doğu Akdeniz'de yeni dengeler oluşabilir
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (05 Mart 2021)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (05 Mart 2021)