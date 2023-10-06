ABD, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul etti
Ankara
ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ederek, Türkiye’nin mücadelesine destek verdiğini açıkladı. Öte yandan Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, Türkiye’ye ait İHA'nın düşürülmesine yönelik iddialara da cevap verdi. Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.