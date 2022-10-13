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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da CICA Zirvesi kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor
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ABD, Türkiye’ye F-16 satışındaki şartlardan nasıl vazgeçti?

Türkiye’nin F-16 alımını şartlara bağlayan sınırlandırıcı maddeler, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı’ndan çıkarıldı. Detayları Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Editörü Can Hasasu ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 13.10.2022
ABD, Türkiye’ye F-16 satışındaki şartlardan nasıl vazgeçti?

AA, CICA Zirvesi’nin sonuç bildirisine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin tesisinin 30'uncu yılı dolayısıyla ortak bildiri yayımlandı
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