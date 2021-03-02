ABD, Suudi Arabistan'la ilişkileri koparmak yerine yeniden değerlendirmeye çalışıyor
ABD istihbaratı tarafından açıklanan Cemal Kaşıkçı raporuyla Suudi Arabistanlı 76 yetkiliye yaptırım kararı alan Washington yönetimi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a dokunmadı.
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olun