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ABD, Suudi Arabistan'la ilişkileri koparmak yerine yeniden değerlendirmeye çalışıyor

ABD istihbaratı tarafından açıklanan Cemal Kaşıkçı raporuyla Suudi Arabistanlı 76 yetkiliye yaptırım kararı alan Washington yönetimi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a dokunmadı.

Halil İbrahim Ciğer   | 02.03.2021
ABD, Suudi Arabistan'la ilişkileri koparmak yerine yeniden değerlendirmeye çalışıyor

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