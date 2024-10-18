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ABD seçimlerinde anketler neyi gösteriyor?

ABD’de, Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki başkanlık yarışına dair anket sonuçları, adayların başa baş olduklarını gösteriyor. Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, ABD sosyolojisindeki değişim sürecini ve seçmen davranışlarına etkisini anlattı.

Faruk Çalışkan  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
ABD seçimlerinde anketler neyi gösteriyor?

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