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ABD seçim sonuçları Rusya-Ukrayna savaşını nasıl etkileyecek?

Tuba Memiş  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
ABD seçim sonuçları Rusya-Ukrayna savaşını nasıl etkileyecek?

Ankara
ABD seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından Rusya-Ukrayna savaşının nereye evrileceği merak konusu oldu. Bir taraftan Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesine geldiği iddia ediliyor. Anadolu Ajansı Asya ve Kafkasya Haberleri Müdür Yardımcısı Ali Cura’ya sorduk. Transistor linki: Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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