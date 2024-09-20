ABD, Rusya ve AB’deki tarımsal politikalar nasıl değişti? Tarım dosyası 2. Bölüm
Ankara
Son yıllarda yaşanan küresel krizler nedeniyle dünya genelinde tarım politikaları köklü bir şekilde değişti. İlk bölümünde Türkiye’deki tarımsal politikaları konuştuğumuz serinin yeni bölümünde, ABD, Rusya ve Avrupa Birliği’ndeki son durumu, Anadolu Ajansı Tarım Muhabiri Mustafa Çalkaya ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.