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ABD, Rusya ve AB’deki tarımsal politikalar nasıl değişti? Tarım dosyası 2. Bölüm

Tuba Memiş  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
ABD, Rusya ve AB’deki tarımsal politikalar nasıl değişti? Tarım dosyası 2. Bölüm

Ankara

Son yıllarda yaşanan küresel krizler nedeniyle dünya genelinde tarım politikaları köklü bir şekilde değişti. İlk bölümünde Türkiye’deki tarımsal politikaları konuştuğumuz serinin yeni bölümünde, ABD, Rusya ve Avrupa Birliği’ndeki son durumu, Anadolu Ajansı Tarım Muhabiri Mustafa Çalkaya ile konuştuk.

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