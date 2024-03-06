ABD ön seçimleri Kasım’da yapılacak başkanlık yarışı için hangi adayları öne çıkartıyor?
Ankara
ABD’nin iki büyük partisinin ön seçimlerinde önemli bir dönemecin yaşandığı "Süper Salı"nın ardından, Kasım’daki başkanlık seçimlerinde kimlerin yarışacağına dair kanaatler güçlendi. Peki Trump-Biden rövanşı, ABD dış politikasına neler getirecek? Anadolu Ajansı Washington Muhabiri Hakan Çopur ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.