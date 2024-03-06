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ABD ön seçimleri Kasım’da yapılacak başkanlık yarışı için hangi adayları öne çıkartıyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
ABD ön seçimleri Kasım’da yapılacak başkanlık yarışı için hangi adayları öne çıkartıyor?

Ankara

ABD’nin iki büyük partisinin ön seçimlerinde önemli bir dönemecin yaşandığı "Süper Salı"nın ardından, Kasım’daki başkanlık seçimlerinde kimlerin yarışacağına dair kanaatler güçlendi. Peki Trump-Biden rövanşı, ABD dış politikasına neler getirecek? Anadolu Ajansı Washington Muhabiri Hakan Çopur ile konuştuk.

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