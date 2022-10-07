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ABD’nin yaptırım kararı OPEC’e geri adım attırır mı?

Vaşington Raporu, ABD’de yaşanan haftalık gelişmelerin nabzını tutuyor.

Halil İbrahim Ciğer   | 07.10.2022
ABD’nin yaptırım kararı OPEC’e geri adım attırır mı?

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Ankara'da yapımı tamamlanan Aydıncık Cemevi törenle açıldı
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı
Mimar Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin davada istinaf talepleri reddedildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Mevlid-i Şerif" kitabı

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