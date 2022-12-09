ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışında son aşamaya gelindi mi?

Ankara
ABD Temsilciler Meclisi, Savunma Yetkilendirme Yasası’nı onayladı ve oylanmak üzere Senato’ya gönderdi. Son halinde Türkiye'ye F-16 satışını şartlara bağlayan maddelerin kaldırıldığı tasarının yasalaşmasında son adım olarak, Senato'nun ve ABD Başkanı Biden'ın onayı kaldı. EDAM Güvenlik ve Savunma Araştırmaları Programı Direktörü Dr. Can Kasapoğlu ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.