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ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışında son aşamaya gelindi mi?

Sefa Şengül   | 09.12.2022
ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışında son aşamaya gelindi mi?

Ankara

ABD Temsilciler Meclisi, Savunma Yetkilendirme Yasası’nı onayladı ve oylanmak üzere Senato’ya gönderdi. Son halinde Türkiye'ye F-16 satışını şartlara bağlayan maddelerin kaldırıldığı tasarının yasalaşmasında son adım olarak, Senato'nun ve ABD Başkanı Biden'ın onayı kaldı. EDAM Güvenlik ve Savunma Araştırmaları Programı Direktörü Dr. Can Kasapoğlu ile konuştuk.

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