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ABD’nin Eski Dışişleri Bakanı Kissinger nasıl bir siyasetçiydi?

Tuba Memiş  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
ABD’nin Eski Dışişleri Bakanı Kissinger nasıl bir siyasetçiydi?

ABD’nin Eski Dışişleri bakanı Henry Kissinger 100 yaşında hayatını kaybetti. 1974'deki Kıbrıs Harekatı sırasında ABD Dışişleri Bakanı olan Kissinger, siyasi yaşamı boyunca izin verdiği pek çok zulümle anılıyor. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya ile Kissenger’i konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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