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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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ABD’nin Afganistan politikasında köklü değişim beklenmiyor

Biden döneminde ABD'nin Afganistan politikasında köklü bir değişiklik öngörülmüyor ancak yeni yönetim, Taliban’ın etkinliğini sınırlandırmak için Kabil merkezi hükümetine desteği artırmak gibi kısmi politika değişiklikleri yapabilir.

Halil İbrahim Ciğer   | 04.01.2021
ABD’nin Afganistan politikasında köklü değişim beklenmiyor

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