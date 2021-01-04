ABD’nin Afganistan politikasında köklü değişim beklenmiyor
Biden döneminde ABD'nin Afganistan politikasında köklü bir değişiklik öngörülmüyor ancak yeni yönetim, Taliban’ın etkinliğini sınırlandırmak için Kabil merkezi hükümetine desteği artırmak gibi kısmi politika değişiklikleri yapabilir.
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