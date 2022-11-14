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ABD merkezli The New York Times gazetesi Taksim’deki saldırıyı nasıl gördü?

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını The New York Times’ın ‘turizm açısıyla’ ele alması neden eleştiriliyor? Yazar ve akademisyen Dr. Taceddin Kutay, Türkiye’nin küresel turizm pastasından aldığı paya dikkati çekti.

Ömer Faruk Çalışkan   | 14.11.2022
ABD merkezli The New York Times gazetesi Taksim’deki saldırıyı nasıl gördü?

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