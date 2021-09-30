ABD Merkez Bankası'nın son kararları küresel piyasaları nasıl etkiledi?
Tedarik zincirindeki sıkıntılara enerji arzındaki yetersizliğin eklenmesiyle piyasalarda belirsizlik artarken, gözler Fed Başkanı Powell'ın konuşmasına çevrilmişti. AA Finans Muhabiri Murat Aslan, Powell’ın konuşmasının yansımasını değerlendirdi.
Ankara
Tedarik zincirindeki sıkıntılara enerji arzındaki yetersizliğin de eklenmesiyle küresel piyasalarda belirsizlik artarken, gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmaya çevrilmişti.
Anadolu Ajansı Finans Muhabiri Murat Aslan, Powell’ın konuşmasının küresel piyasalara yansımasını değerlendirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.